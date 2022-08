Trikot-Plakate: Geschenk an kleine Fans kann für Spieler teuer werden

In Amsterdam hat man die Karton-Schilder mittlerweile aus dem Stadion verbannt.

International nimmt der Trend ein riesiges Ausmass an.

«Darf ich bitte dein Trikot»: Solche Plakate sieht man in den Stadions zuhauf.

20 Minuten hat in der Super League nachgefragt. Da erfreut man sich grundsätzlich der Anfragen der meist jungen Fans.

Na, wer kriegt denn jetzt das Trikot? Immer mehr Fans, vorwiegend Kinder unter ihnen, erfragen im Stadion die Leibchen ihrer Idole. Sie tun dies meist mithilfe selbstgebastelter Karton-Plakate, auf denen sie ihre Bitte ausformulieren. In vielen Fällen sind sie in der Vergangenheit erhört worden, sodass immer mehr Fussball-Kids ihr Glück auf dem gleichen Weg versuchen.

Europaweit ist so ein regelrechter Trend entstanden: Kein Kameraschwenker über eine Tribüne vergeht, ohne dass die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem TV die Papp-Schilder sehen. Auf Social Media tun immer mehr Fans diesbezüglich ihren Unmut kund. Trotz eintöniger Karton-Farbe wurde dies Ajax Amsterdam zu bunt. Der niederländische Traditionsclub hat die Plakate nun kurzerhand verboten .

«Extrem zugenommen»

YB freue sich grundsätzlich über die Begeisterung, Leidenschaft und Kreativität seiner Fans. Auch in St. Gallen, beim FC Zürich und bei den Grasshoppers sei dies spürbar, heisst es auf Anfrage. Rekordmeister GC begrüsst gar die Werke: «Meist sind diese Plakate auch kreativ gestaltet und werden von den Kindern als Mittel verwendet, um die Spieler zu unterstützen und Farbe zu bekennen.» Aufsteiger Winterthur findet es bisweilen «eher witzig» als «krass oder nervig». Für den FCSG halte sich das Ganze im Rahmen.

Verbot kommt nicht infrage

St. Gallen sähe erst dann ein Problem, wenn die Sicht anderer Zuschauerinnen und Zuschauer verdeckt werden würde. «Dies ist bisher aber kaum der Fall», sagen die Ostschweizer gegenüber 20 Minuten. Ein Verbot sei daher kein Thema bei ihnen. Dieselbe Haltung vertreten auch GC und die Young Boys. Der 15-fache Schweizer Meister hält aber gleichzeitig fest: «Nur eine ganz kleine Anzahl von Kindern kann ein Spielertrikot ergattern.» Gleichsam sei es nach Spielschluss auch nicht möglich, allen interessierten Fans ein Autogramm zu geben, so YB.

Heisst: Die Spieler müssen oft kurzfristig entscheiden, welchen Wünschen sie nachkommen. Zusätzlicher Stress für die Kicker? «In Anbetracht der vielen Plakate ist es für die Spieler nicht einfach, sich zu entscheiden», meinen die Berner. St. Gallen hingegen findet: «Es ist kein Stress, sondern eine Freude.» Manchmal gingen die Trikots so an Kids, die es mehrmals probieren, manchmal an Bekannte.