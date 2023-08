Tilsiter: Geschichte eines Schweizer Käses

1 / 8 Den Käse kennt wohl jeder – aber wo liegt eigentlich die Ortschaft Tilsit? Tilsiter of Switzerland Weil der Tilsiter im Gegensatz zum Emmentaler weniger lang haltbar ist, wird er auch seltener exportiert. Darum sei er vor allem für den heimischen Konsum geeignet, wie die Sortenorganisation SO Tilsiter Switzerland schreibt. imago stock&people Tilsit in Ostpreussen um 1918. Die Stadt heisst heute Sowetsk und liegt in der Oblast Kaliningrad – einer russischen Exklave direkt an der litauischen Grenze. imago images/teutopress

Darum gehts Tilsiter zählt zu den bekanntesten Käsesorten der Schweiz.

Wo das namensgebende Tilsit liegt, weiss kaum jemand.

Die Schweiz ist weltberühmt und stolz auf ihren Käse. Hierzulande gibt mehr als 450 Sorten. 2023 könnte aber erstmals mehr Käse ins Land gebracht als aus der Schweiz exportiert werden.



Schweizer Käse erzielt im Vergleich zu den EU-Pendants wegen der höheren Produktionskosten und der höheren Qualität höhere Preise. Von der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und der nachlassenden Kaufkraft seien nun die Premiumprodukte am stärksten betroffen, wie die Schweizer Milchproduzenten SMP Anfang August mitteilten.



Hier liegt Tilsit

Zu den bekanntesten Schweizer Käsesorten zählt hierzulande der Tilsiter. Aber wo genau liegt denn eigentlich die Ortschaft Tilsit? In einer nicht repräsentativen Umfrage des Autors haben die meisten Befragten auf den Kanton Bern getippt. Auch auf die Kantone Graubünden und Appenzell entfielen einige Stimmen.



Doch der Ursprungsort des Käses liegt weit entfernt von der Eidgenossenschaft im rund 1250 Kilometer Luftlinie entfernten Sowetsk in der Oblast Kaliningrad – einer russischen Exklave direkt an der litauischen Grenze. Eine Autofahrt dorthin würde mehr als 16 Stunden in Anspruch nehmen und wegen der Sicherheitslage aufgrund des Ukraine-Kriegs steht ein Besuch dieser Stadt mit ihren rund 38’000 Einwohnern zurzeit wohl bei kaum jemandem auf der Wunschliste.

Tilsit liegt im heutigen Sowetsk – rund 1250 Kilometer Luftlinie von der Schweiz entfernt. Eine Autofahrt würde mehr als 16 Stunden in Anspruch nehmen. Google Maps

Schweizer Käsereikunst fernab der Heimat

Von 1709 bis 1711 wütete im damaligen Ostpreussen die Pest. In diesen zwei Jahren starb rund ein Drittel der dortigen Bevölkerung. Das hatte auch dramatische Folgen für die Landwirtschaft, die wegen der Seuche brach lag. Dieser Umstand wurde zu einem wichtigen Auslöser für die Zuwanderung. So liessen sich auch Schweizer in der Region nieder – und sie brachten gleich noch die Käsereikunst ihres Landes mit. Viele von ihnen siedelten sich im Umland der Stadt Tilsit an. Den Namen Tilsit hatte die Stadt wegen des Flusses Tilse, der in Sowetsk in die Memel mündet.



1822 soll der eigentliche Tilsiter erstmals im Landkreis Tilsit in der Milchbude von Frau Westphal, der Frau eines Schweizer Käsers, hergestellt worden sein. Tilsit kam 1946 unter russische Herrschaft und trägt seither den Namen Sowetsk. Heute gibt es in dieser Gegend keine nennenswerte Tilsiter-Produktion mehr.

Zurück in die Schweiz

1893 kehrten Schweizer aus dem heutigen Sowetsk in die Schweiz zurück und haben den in Tilsit kennen gelernten Käse verfeinert. Die Thurgauer Otto Wartmann auf dem Holzhof, Gemeinde Amlikon-Bissegg, und Hans Wegmüller in Herrenhof, Gemeinde Langrickenbach, stellten schliesslich den ersten Tilsiter in der Schweiz her. 1893 gilt deshalb als die Geburtsstunde des Schweizer Tilsiters – und so ist der Kanton Thurgau die Region, aus der der Tilsiter stammt, den wir in der Schweiz kennen.

Hier wurden 1893 die ersten Schweizer Tilsiter hergestellt. Tilsiter of Switzerland

Weil der Tilsiter im Gegensatz zum Emmentaler weniger lang haltbar ist, wird er auch seltener exportiert. Darum sei er vor allem für den heimischen Konsum geeignet, wie die Sortenorganisation SO Tilsiter Switzerland mit Sitz in Weinfelden TG schreibt. Sie bezeichnet ihn deshalb als einen «echten Schweizer Volkskäse».

Anmerkung der Redaktion: Tilsiter of Switzerland hat 20 Minuten auf Anfrage Bildmaterial und historische Fakten zur Verfügung gestellt. Der Artikel entstand nicht im Rahmen einer Werbepartnerschaft oder einer Publireportage.

