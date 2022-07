«Fernweh»-Podcast: Geschichten, die zum Reisen inspirieren

Wofür Wirtschaftspsychologin Deniz Kayadelen am liebsten um die Welt tingelt, erfährst du unten im Artikel.

Reisen, die in Erinnerung bleiben und manchmal sogar dem Leben eine neue Richtung geben – darum gehts im «Fernweh»-Podcast. Martinas Velo-Touren durch die Amerikas blieben den Podcast-Hosts in besonderer Erinnerung.

Hier gehts zu unseren fünf persönlichen Highlights und direkt in den Podcast.

Ein bisschen träumen und Fernweh stillen – yep, auch darum gehts. Die Podcast-Gäste schwelgen in Erinnerungen an ihre grössten Trips und liefern Inspiration.

Die Swiss Nomads Reni und Marcel sind seit mehr oder minder 15 Jahren unterwegs und arbeiten, wo auch immer sie gerade sind – Südostasien, Argentinien, Australien, die Arktis – you name it.