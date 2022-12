Lärmreduktion: «Geschieht den Autoposern recht!»

Weiter strebt der Bundesrat in seinem Vorschlag ein Verbot bestimmter Bauteile an.

Der Bundesrat will unnötigen Motorenlärm wirksam reduzieren , wie er an seiner Sitzung vom 9. Dezember beschlossen hat. Konkret soll unnötiger Verkehrslärm einfacher und strenger sanktioniert werden können. Nebst dem Tuning von Fahrzeugen stehe dabei auch das Verhalten der Lenkenden im Fokus.

«Richtig so! So etwas braucht niemand»

Den Entscheid des Bundesrats begrüsst auch nini81: «Richtig so. So etwas braucht niemand.» Ähnlich sieht es manjagolut: «Endlich geht da etwas in die richtige Richtung. Ich freue mich schon seit langer Zeit auf die Zeit der E-Autos. Dann ist die Protzerei mit den unnötig lauten Autos endlich vorbei.» Auch Radaumann findet, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, wenn dieser auch «einige sehr hässig machen wird», wie er schreibt.