Dringender Testaufruf: Geschlossene Zahnarztpraxis in Birr – ein Fall von Hepatitis C festgestellt

Das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) des Kantons Aargau hat Anfang April 2023 eine Zahnarztpraxis in Birr wegen gravierender Hygienemängel geschlossen. Die Abteilung Gesundheit hat in der Folge alle Patientinnen und Patienten, die in den vergangenen Monaten in der Zahnarztpraxis behandelt wurden, angeschrieben und über die Situation informiert.



Den Patientinnen und Patienten, die sich noch nicht testen liessen, wird dringend eine Testung auf Hepatitis B und C sowie HIV empfohlen. In bisher erfolgten Tests konnte ein Fall von Hepatitis C festgestellt werden, wobei Ort und Zeit der Infektion offen sind, wie das Departement Gesundheit und Soziales mitteilt.