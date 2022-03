Gästesektor geschlossen - FCB muss wegen Marseille-Fans eigene Anhänger im Joggeli umplatzieren

1 / 4 Vor dem Hinspiel wurden FCB-Fans von Marseille-Anhängern attackiert. Daniela Frutiger/freshfocus Dank eines späten Treffers von Sebastiano Esposito kann der FCB noch aufs Weiterkommen hoffen. REUTERS Marseille war beim Hinspiel (2:1) über weite Strecken die klar bessere Mannschaft. AFP

Darum gehts Am Donnerstag trifft der FC Basel zu Hause im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League auf Olympique Marseille (18.45 Uhr).

Vor dem Hinspiel in Frankreich kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Fan-Lagern.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat darum fürs Spiel im St. Jakobs-Park den Gästesektor geschlossen.

Französische Fans kauften darum Tickets in anderen Sektoren, was den FCB wiederum zu weiteren Massnahmen zwingt.

Es knallte vor dem Achtelfinal-Hinspiel zwischen Olympique Marseille und dem FC Basel. Und zwar so laut, dass es von Südfrankreich bis nach Basel hallte. Nur einen Tag nach dem Conference-League-Duell teilte der FCB mit, dass die Kantonspolizei Basel-Stadt aufgrund der Vorkommnisse in Marseille verfügt, den Gästesektor fürs Rückspiel zu schliessen.

Doch was war am Tag zuvor in der französischen Hafenstadt passiert? Vor dem Spiel im legendären Stade Vélodrome wurde eine grosse Gruppe von FCB-Fans beim Eintritt ins Stadion von Marseille-Anhängern mit Feuerwerk beschossen. Zudem soll die Polizei Reizgas eingesetzt haben, schildern mehrere rot-blaue Fans die Vorkommnisse auf Twitter.

Marseille-Fans kaufen Ticket in anderen Sektoren

Wohl aus Angst vor der grossen Retour-Kutsche im Rahmen des Rückspiels hat die Basler Polizei nun reagiert – auch wenn sie das so nicht offen zugeben möchte. «Der Gästesektor bleibt beim Spiel gegen Olympique Marseille aus Sicherheitsgründen gesperrt», heisst es auf Anfrage von 20 Minuten. Zu den genauen Gründen für dieses Vorgehen will sich die Kantonspolizei aus «polizeitaktischen Gründen» nicht äussern.

Trotz geschlossenem Gästesektor werden am Donnerstagabend aber zahlreiche Marseille-Fans im St. Jakobs-Park erwartet. Wie «Bajour» berichtet, hat der FCB bereits Ticketkäufe aus Frankreich registriert. Dummerweise viele davon ausgerechnet dort, wo die Ticketpreise am günstigsten sind – nämlich im Sektor D, zu dem unter anderem auch die Muttenzerkurve gehört.

Um einen möglichen Konflikt zwischen den beiden Fan-Lagern innerhalb des Stadions zu verhindern, lancierte der FC Basel am Montag einen öffentlichen Aufruf auf Social Media. «Tickets für den Sektor D sind ausschliesslich im Fanshop verfügbar und nicht online», teilte der Club mit. Marseille-Fans seien zudem angehalten, Tickets für die Sektoren B3 bis B5 (direkt neben dem geschlossenen Gästesektor) zu kaufen. Problem gelöst also? Nein, denn die Massnahme, die Gäste-Fans in die Sektoren B3 bis B5 auszuquartieren, brachte wiederum jene FCB-Anhänger in die Bredouille, die bereits im Besitz eines Tickets für den entsprechenden Stadionteil waren.

«Gefährliches» Verhalten

Am Dienstagnachmittag reagierte der FCB erneut. Ab sofort sind gar keine Tickets mehr online verfügbar. Diese sind nur noch am Dienstag und Mittwoch in einem der Fanshops erhältlich. Zudem fordert der Club jene Fans, die ein Ticket im Sektor B besitzen, auf, sich per Mail für Umplatzierungs-Möglichkeiten zu melden.