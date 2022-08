«Wir sparen und die verschwenden»: Geschlossenes Luxushotel lässt Tag und Nacht sämtliche Lampen brennen

Nach langer Sanierung eröffnet das Hotel Palace am 24. September wieder unter dem neuen Namen «Mandarin Oriental Palace».

Christian Wildbach, Manager des Oriental Mandarin Hotel, gibt auf Anfrage an, dass bei den Renovierungsarbeiten ein besonderes Augenmerk auf die Verwendung von stromsparenden Installationen und Systemen gelegt wurde.

Beim Stromsparen komme es auf jede und jeden an, meinen Experten der Hochschule Luzern.

Nach mehrjährigen Sanierungsarbeiten öffnet das Hotel Palace im September wieder. Währendem das Hotel geschlossen ist, beobachtet ein Anwohner, dass in der Anlage ständig Licht brennt.

Im Winter könnte es in der Schweiz zu Stromlücken kommen. Alle sind deswegen angehalten, sparsam mit Strom umzugehen.

Die Angst vor einer drohenden Stromlücke in Europa ist zurzeit gross. Im Winter könnte in der Schweiz ein Zehntel des Verbrauchs fehlen. Möglicherweise müssen wir mit Stromabschaltungen rechnen, wie 20 Minuten berichtet. Deswegen wird zurzeit intensiv darüber nachgedacht, wie Strom eingespart werden kann und wie Verschwendungen zu vermeiden sind. So sparst du jetzt Energie bei dir zu Hause.