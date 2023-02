England: McDonald's-Werbung empört Anwohner

England : «Geschmacklos» – McDonald's sorgt mit Werbung für Empörung

Seit der Eröffnung des ersten McDonald’s-Restaurants am 15. Mai 1940 in der US-Kleinstadt San Bernardino hat die Fast-Food-Kette schon öfters mit originellen Werbekampagnen gepunktet. Warb man beispielsweise in den 1970er-Jahren noch mit dem Slogan «Leg mal eine Pause ein und komm zu McDonald's rein», war ab 2003 das knackige «I'm lovin’ it» (Ich liebe es) in aller Munde. Doch nun sorgte ein Werbespruch auf einem Plakat in Truro in der britischen Grafschaft Cornwall für einen Shitstorm.



Dabei handelt es sich bei der Anzeigentafel auf den ersten Blick um nichts Besonderes. Auf dem Plakat wird eine neue Kreation des Fast-Food-Restaurants beworben: der McCrispy. Erst auf den zweiten Blick beginnt man zu verstehen, warum die McDonald's-Werbung manchen Britinnen und Briten sauer aufstösst. Denn schaut man sich die Lage genauer an, so prangt das Plakat an einer Bushaltestelle, direkt neben einem Strassenschild, das zum örtlichen Krematorium weist.