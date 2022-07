Basel: «Geschmacklos» – SVP-Politiker gerät wegen «Horror-Hitze» in Shitstorm

In den Kommentaren stellte Thüring klar, dass er sich nicht über die Hitzetoten lustig gemacht habe. Er habe sich nur am Wording «Horror-Hitze» gestört.

Der Basler SVP-Grossrat Joël Thüring hat zu fast allem eine Meinung und die tut er auch auf Twitter kund. Gerne twittert er auch gegen die Klimawandel-«Panikmache» und eckt damit gerne bei Grünen und der Klimajugend an. Mit seinem jüngsten Tweet über die Sommerhitze hat er sich aber in die Nesseln gesetzt. Am Samstag kommentierte er eine Push-Meldung von «Focus Online» über die «Horror-Hitze in Spanien» wie folgt: «Sommerwetter = ‹Horror-Hitze›. Alles klar.» Und hängte einen Smiley mit Freudentränen an. Nur: Der Kerngehalt der Eilmeldung, über die Thüring da spottete, waren die 360 Toten, die die «Horror-Hitze» innert einer Woche in Spanien zur Folge hatte.