Meilen ZH: Geschützte Wiese als Hochzeit-Fotoshootingslocation missbraucht

Auch Rehkitze wurden schon in den Wiesenflächen entdeckt. (Symbolbild)

Auf dem Land eines Bauernhofes in Meilen fand ein Hochzeits-Fotoshooting statt. Die dafür Verantwortlichen informierten den Bauer jedoch nicht.

Auf dem Land des Hofes Hinterburg in Meilen ZH fand ein Hochzeits-Fotoshooting statt. Der Bauer des Hofes wurde jedoch nicht informiert.

«Wir als Bauernfamilie versuchen immer zu helfen, wenn man uns nach einem Fotospot fragt ... aber so was ist einfach eine bodenlose Frechheit», schreibt die Bauernfamilie Haggenmacher aus Meilen ZH auf Facebook unter zwei Fotos. Die Aufnahmen zeigen eine grosse Fläche niedergetrampeltes Gras. «Wie kommt man nur auf so eine Idee? Zuerst etwa 20 Meter durchs hohe Gras gehen und dann einen Kreis mit einem Durchmesser von rund fünf Metern flachdrücken», echauffiert sich die Familie weiter.