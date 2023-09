Aurora Ramazzotti spricht über Kinderwunsch

In einer Fragerunde auf Instagram geht Aurora Ramazzotti darauf ein, ob sie noch ein Kind möchte. Sie deutet humorvoll an, weiterem Nachwuchs nicht abgeneigt zu sein.

1 / 6 Aurora Ramazzotti (26) und ihr langjähriger Freund Goffredo Cerza (27) sind im März Eltern geworden. Instagram/therealauroragram Immer wieder gewähren die beiden Einblicke in ihr Familienleben. Instagram/therealauroragram Auf Instagram beantwortet die Influencerin die Frage, ob sie noch weitere Kinder möchte. Instagram/therealauroragram

Darum gehts Ein Fan wollte von Aurora Ramazzotti wissen, ob sie noch mehr Kinder möchte.

Die 26-Jährige ist weiterem Nachwuchs nicht abgeneigt, wie sie in ihrer Antwort durchblicken lässt.

Momentan fokussiert sie sich aber komplett auf Sohn Cesare.

Erst vor rund einem halben Jahr erblickte der kleine Cesare in einer Tessiner Klinik das Licht der Welt und machte Aurora Ramazzotti erstmals zum Mami. Seither gewährt die 26-Jährige auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Dabei gibt sie ihren Fans auch immer wieder Ratschläge oder geht auf deren Fragen ein. So auch jetzt in ihrer jüngsten Instagram-Story.

Während einer Zugfahrt nach Rom nahm sich die Influencerin Zeit, um auf Anliegen ihrer Community zu reagieren. Dabei kam rasch das Thema um weiteren Nachwuchs auf. «Hättest du gern noch mehr Kinder?», fragt ein Fan direkt. Aurora zeigt in ihrer Antwort Humor. «Frag mich das, wenn mein Schlafentzug nachgelassen hat», so ihre Antwort. Trotzdem deutet die Influencerin aber an, dass sie weiteren Kindern nicht abgeneigt ist. Die Tochter von Michelle Hunziker ( 51 ) und Eros Ramazzotti ( 59 ) hat im Zug nämlich in einem Abteil Platz genommen, welches für Schwangere und Personen mit einer Gehbehinderung reserviert ist. In ihrer Story hat sie einen Pfeil beim Schild platziert und «Also gut» dazugeschrieben. Die Frage ist also weniger, ob Cesare Geschwister bekommen wird, sondern eher, wann es so weit sein wird.

Folgst du Aurora auf Instagram? Ja, ich mag ihren Content. Nein, sie interessiert mich nicht. Ich habe kein Instagram.

Aurora Ramazzotti legt eine TV-Pause ein

Dass Aurora es liebt, Mami zu sein, erzählt sie in einer weiteren Story. «Wie ist es, Mutter zu sein? Wie lebst du deine Mutterschaft?», möchte ein Follower wissen. «Es ist so schön, dass ich es allen zeigen möchte (aber ich möchte die Leute nicht nerven). Es ist die natürlichste Sache der Welt, aber gleichzeitig atemberaubend», so ihre Antwort. Die Mailänderin fokussiert sich momentan komplett auf ihren Sohn Cesare. «Ich habe die Zeit seit dem Ende meiner Schwangerschaft und dem Beginn eines so wichtigen Kapitels meines Lebens genutzt, um meine Zukunft zu reflektieren», gibt sie preis. Sie habe eine Pause von ihrer TV-Karriere genommen. «Bald nehme ich die Arbeit aber wieder auf und ich bin sicher, dass viel Schönes auf mich zukommt.»