«Kein Genie, er ist ein Krimineller» : Geschworene beraten über Urteil im Prozess gegen R. Kelly

Im Prozess gegen R. Kelly wegen sexueller Misshandlung hat eine Richterin in New York die Beratungen der Geschworenen eingeleitet. Nach den Schlussplädoyers muss nun die Jury entscheiden: schuldig oder unschuldig?

Eine Richterin in New York hat die Beratungen der Geschworenen über das Urteil im Prozess gegen R. Kelly wegen sexueller Misshandlung eingeleitet. US-Bezirksrichterin Ann Donnelly unterrichtete am Freitag in New York die sieben Männer und fünf Frauen der Jury über ihre anstehende Aufgabe. «Über Jahrzehnte hat der Angeklagte Frauen, Mädchen und Jungen für seine eigene sexuelle Befriedigung rekrutiert und gepflegt. Mit der Hilfe seiner engsten Vertrauten hat er diese Opfer langsam isoliert, Regeln aufgestellt und ihnen Strafen auferlegt», sagte Anwältin Elizabeth Geddes, die das Abschlussplädoyer für die Staatsanwaltschaft hielt. «Jetzt ist es an der Zeit, dass der Angeklagte für seine Verbrechen bezahlt. Verurteilt ihn.»