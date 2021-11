Wisconsin USA : US-Gericht spricht Kyle Rittenhouse frei

Die zwölfköpfige Jury in Wisconsin hat nach einer mehrtägigen Gerichtsverhandlung ihr Urteil verkündet. Der 18-Jährige, der 2020 zwei Männer erschoss, wird freigesprochen.

Am Freitag sprach das Gericht den jungen Mann frei.

Der 18-jährige Kyle Rittenhouse hatte im vergangenen Jahr in Wisconsin, bei Anti-Rassismus-Protesten zwei Demonstranten erschossen.

Nach tödlichen Schüssen auf Demonstranten bei Anti-Rassismus-Protesten in der US-Stadt Kenosha ist der damals 17-jährige Schütze Kyle Rittenhouse in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Die Geschworenen sprachen den heute 18-Jährigen am Freitag einstimmig von den Vorwürfen des Mordes, des Totschlags, des versuchten Mordes und der Gefährdung anderer frei. Rittenhouse begann nach dem Urteil zu schluchzen und brach kurz zusammen.