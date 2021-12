Grosses Interview mit Rassismus-Experte Gerd Wagner:

Lausanne-Goalie Maury Diaw wurde in den sozialen Medien rassistisch beleidigt. Wir haben mit einem Rassismus-Experten gesprochen.

Darum gehts Lausanne-Goalie Mory Diaw wurde in den sozialen Medien rassistisch attackiert.

Es ist nicht der erste Vorfall in dieser Saison in oder rund um Schweizer Stadien.

Wir haben mit einem Rassismus-Experten darüber geredet.

In den vergangenen Wochen wurde Lausanne Goalie Mory Diaw von gegnerischen Fans auf Social Media rassistisch angegangen. Die beiden Absender haben sich entschuldigt, doch warum kommt es in den Stadien oder den sozialen Medien überhaupt zu rassistischen Vorfällen? Wir haben mit Rassismus-Experte Gerd Wagner gesprochen. Der Deutsche leitete das Projekt «Am Ball bleiben – Fussball gegen Rassismus und Diskriminierung» im Deutschen Olympischen Sportbund.

Immer wieder kommt es im Fussball zu Rassismus-Eklats. Warum ist das so?

Gerd Wagner: Ich würde mal behaupten, es war nie anders. Es gab die Vorfälle schon immer. Die Aufmerksamkeit und Sensibilität darauf zu reagieren, respektive das wahrzunehmen, hat sich geschärft. Auch durch die sozialen Medien ist es möglich, diese Vorfälle viel schneller wahrzunehmen. Deswegen erscheint es so, dass die Fälle zugenommen haben, aber es gibt leider keine Statistiken darüber, deswegen ist es eine gefühlte Geschichte. Es hat sicherlich auch immer mit der politischen Situation zu tun.

Also ist der Fussball mehr ein Ventil?

Der Fussball ist ein bisschen wie ein Brennglas. Die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, werden durch den Fussball und den Charakter des Sports, also wir gegen die anderen, auch noch gefördert. Da gibt es eine heimische Fanszene und eine gegnerische Fanszene mit Feindbildern und in einem Ventil, wo alles rausgelassen wird.

Gibt es unter den Fussball-Fans mehr Rassisten und Rassistinnen als bei anderen Sport-Fans?

Es gibt genauso bei anderen Mannschaftssporten Rassisten. Dort, wo es um Emotionalität geht. Dort, wo es um eine Leidenschaft geht. Es gibt auch rassistische Vorfälle beim Handball oder Eishockey, aber natürlich nicht so in der Häufigkeit, da der Fussball eine so grosse Bedeutung hat.

Was sind denn das für Leute?

Es gibt natürlich Unterschiede. Man kann es nicht pauschal sagen. Wenn man das Schweizer Beispiel nimmt. Vom 13-jährigen Jungen kann man ja nicht sagen, dass er ein absolut überzeugter Rassist ist. Der hat was aufgeschnappt und irgendwas rausgehauen und es hat ihm leidgetan. Mit so einem Jugendlichen muss man pädagogisch arbeiten. Er will ja selbst auch nicht beleidigt werden. Ich war bisschen aufgeschreckt, dass er gleich ein Stadionverbot gekriegt hat. Mit einem Rassisten lässt sich aber schwer arbeiten. Da kann man nur sagen, dass sie keinen Platz haben im Stadion. Verbote sind da wohl die einzige Möglichkeit.

Man kann also unterscheiden zwischen Rassisten und Personen, die das im Affekt tätigen?

Genauso kann man das sagen.

Was wären denn die richtigen Strafen für solche Vorfälle?

Es kommt auch da immer drauf an. Es kommt immer auf die Person an. Wenn man es mit einem Wiederholungstäter zu tun hat, sind kleine Strafen eher wenig abschreckend. Da muss man mit Stadionverbot reagieren. Ein Ersttäter, der im Affekt gehandelt hat, dann würde ich mir eine andere Strafe wünschen. Beim 13-Jährigen hätte ich auf Sozialstunden gesetzt. Ihn mal zu einem Flüchtlingsheim gebracht. Die Möglichkeit der differenzierten Strafe wäre mal zu diskutieren.

Wie kann man dann die Personen unterscheiden? Ob Affekt oder Rassist.

Natürlich hat niemand auf der Stirn geschrieben, er sei ein Rassist. Wenn aber zum Beispiel jemand in einem Trikot mit der Nummer 88 auftaucht, würde ich ihn nicht direkt verurteilen, sondern ihn darauf aufmerksam machen. Wenn die Person das aber unabsichtlich tut, muss man ihm einfach sagen, kauf doch ein anderes Shirt. Wenn man aber aus den Worten hört, dass es ein rassistischer Hintergrund ist, kann man ihn immer noch bestrafen. Wenn ich noch was zu den beiden Fällen mit Lausanne-Goalie Diaw anmerken darf.

Klar.

Ich finde es sehr positiv bei diesen Einzelvorfällen, dass sie sich entschuldigt haben. Das ist ein positives Signal, das man wahrgenommen hat, dass man falsch reagiert hat und jemand so diskriminiert hat. Sich aber nicht von der Verantwortung gedrückt hat. Im Zuschauerbereich kann man sich sehr leicht verstecken, auch in den sozialen Medien.

Der 62-jährige Gerd Wagner arbeitet seit 2004 bei der Koordinationsstelle Fanprojekte in Frankfurt. Ausserdem leitete er das Projekt «Am Ball bleiben – Fussball gegen Rassismus und Diskriminierung» im Deutschen Olympischen Sportbund. zvg

Diaw postete zuletzt rassistische Beleidigungen auf Insta, die er per Message erhielt. Bekommen Spieler viel Rassismus im Netz zu spüren?

Man kann es natürlich befeuern und man kann sich einfacher in der Anonymität verstecken. Die Effekte und Auswirkungen sind durch die sozialen Medien natürlich weitaus grösser als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Die Medien haben in die eine und andere Richtung negative und positive Auswirkung. Man kann die Medien auch positiv nutzen.

So ist man als Spieler nicht machtlos?

Nein, die Spieler können das ja genau für sich verwenden.

Der angesprochene Spieler aus der Super League warf auch die Idee eines Streiks von schwarzen Spielern in den Ring. Empfehlen Sie das?

Ich bin kein Freund von so drastischen Reaktionen. Ich bin aber ein Weisser und ich kann leicht reden und urteilen, ob ich das gut oder schlecht finde. Mir fehlt da die nötige Sensibilität. Ich kann mich nur ein Stück weit in die Rolle eines Schwarzen versetzen, der vielleicht auch im normalen Leben diskriminiert wird. Ich werde einen Teufel tun, um jemandem was anzuraten. Wenn er sagt, er fühlt sich bedroht, warum soll ich ihm vorschreiben, wie er zu reagieren hat. Wenn das das einzige Mittel ist, dann ist das so und die Gesellschaft muss lernen, damit umzugehen.

Medien berichten dann darüber. Es gibt Vorwürfe, dass dadurch dann der Rassismus reproduziert wird. Ist an diesen Vorwürfen was dran?

Schwierig zu sagen. Ich fände es selber eher schockierend, wenn nicht darüber berichten werden würde. Solche Vorfälle gehören leider in unserer Gesellschaft dazu und wenn man das ändern möchte, muss man darüber berichten. Es kommt aber immer darauf an, wie man es tut. Ich finde es zum Beispiel klasse, wenn dann auch Anlaufstellen eingeblendet werden. Das ist sehr positiv. Das ist für die Leser und Leserinnen sehr gut, damit man weiss, wo man sich melden muss.