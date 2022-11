US-Senat : Gesetz für Homo-Ehe nimmt in den USA wichtige Hürde

Mit der Hilfe von zwölf Republikanern gelang es den Demokraten, in einer Vorabstimmung den Gesetzestext für die gleichgeschlechtliche Ehe durchzubringen.

Mit dem neuen Gesetz wollen die Demokraten verhindern, dass der Supreme Court das Recht auf die Homo-Ehe in Frage stellen kann: Eine Regenbogenflagge vor dem Obersten Gericht in Washington. (Archivbild)

Die bislang durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs garantierte Homo-Ehe soll in den USA auch gesetzlich verankert werden. Ein entsprechender Gesetzestext kam am Mittwoch bei einer Vorabstimmung im Senat in Washington auf eine klare Mehrheit von 62 zu 37 Stimmen. Damit wurde die bei dem prozeduralen Votum notwendige Mehrheit von mindestens 60 Stimmen übertroffen.