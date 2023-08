Strassenverkehrsgesetz: Gesetz wird angepasst – aber ab wann ist man eigentlich ein Raser?

28’418 Ausweisentzüge wegen Schnellfahrens

Wie in den Vorjahren waren 2022 zu schnelles Fahren und Angetrunkenheit für mehr als die Hälfte der Ausweisentzüge verantwortlich. In 28’418 Fällen wurde der Ausweis wegen überhöhter Geschwindigkeit entzogen (– 1,8 Prozent gegenüber 2021), in 13’043 Fällen wegen Angetrunkenheit (+ 23,2 Prozent gegenüber 2021).



Gemäss der Statistik zu den Fahrberechtigungen besassen per 31. Dezember 2022 gut 6,2 Millionen Personen in der Schweiz einen Führerausweis für Personenwagen. Diese Zahl hat sich im Vergleich zu 2021 nur leicht verändert (+ 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). 2022 haben 83’626 Personen einen Führerausweis für Personenwagen erworben (– 21,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr); bei den Führerausweisen für Motorräder waren es 26’218 Personen (– 19,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Damit haben sich die Zahlen der Neulenkenden wieder normalisiert, nachdem sie 2021 für Personenwagen bzw. 2020 und 2021 für Motorräder besonders hoch waren.