Gesichtserkennungstechnologie ist mittlerweile allgegenwärtig. Viele Menschen benutzen sie täglich beim Entsperren ihres Smartphones. Sie wird aber auch andernorts wie beispielsweise in gewissen Flughäfen und anderen öffentlichen Räumen vermehrt eingesetzt. Wie sich nun aber zeigt, funktioniert diese Technologie aber nicht nur am Menschen, sondern auch bei Tieren.

So beispielsweise bei den Grizzlybären Dani, Lenore und Bella. Ein normaler Mensch kann die drei Tiere, die in Knight Inlet in British Columbia in Kanada leben, kaum auseinanderhalten. Denn sie alle haben das für Grizzlybären typische braune, zottelige Fell und eine hellere Nase und spielen gern gemeinsam im Fluss. Für die Wissenschaft kann es aber wichtig sein, einzelne Tiere auseinanderhalten zu können, um deren Lebensraum und Gewohnheiten zu untersuchen und zu bewahren.