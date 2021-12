Künstliche Intelligenz : Gesichtserkennung von Tiktok und Co weiss, wie attraktiv du bist

Das Tool zeigt dir, wie attraktiv du bist, es weiss, wie alt du bist und wie du dich fühlst – und dafür braucht es nur deine Kamera.

Das Projekt «How Normal Am I» vom niederländischen Datenschutzexperten Tijmen Schep will aufzeigen, wie fahrlässig wir mit unseren Daten umgehen. Denn heutige Plattformen verwenden Gesichtserkennung, ob man es will oder nicht. Einerseits werden diese Informationen benutzt, um das Angebot auf der Plattform auf deine Befürfnisse zuzuscheiden, aber das hat auch Schattenseiten. So werden die Accounts gefiltert und die Beiträge von Leuten mit Behinderungen in den Hintergrund gedrückt. Der chinesische Algorithmus von Tiktok geht davon aus, dass das niemand sehen will.