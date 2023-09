Ärztin rät, deine Haare zusammenbinden, wenn du kotest – stimmt das?

Sie sagt: «Es kann zu Ausbrüchen und Reizungen führen, die am häufigsten auf der Stirn auftreten.» Dann erklärt sie: «Wenn du kotest, verbreiten sich alle Bakterien vom Stuhl im Badezimmer und zuerst auf deinen Haaren. Wenn deine Haare offen sind, reiben sie an der Gesichtshaut und übertragen alle Keime auf dein Gesicht.»

Angeblich «unangenehme Folgen wie Akne»

Zur Erklärung ihres Videos setzt sie so an: «Der wichtigste Grund, die Haare im Bad hochgesteckt zu tragen, ist, die Verbreitung von Keimen und Bakterien zu verhindern. Wenn man das nicht tut, kann das unangenehme Folgen wie Akne haben.»

Dermatologe widerspricht

Die Kommentare strotzen vor Ungläubigkeit. Und auch ein Dermatologe schätzt das Risiko als eher gering ein. Dr. Joshua Zeichner, Professor für Dermatologie und Leiter der kosmetischen und klinischen Forschung in der Dermatologie am Mount Sinai Hospital, sagt zur «Huffpost»: «Theoretisch kann es zu verstopften Poren kommen, wenn man längere Zeit auf der Toilette sitzt und die fettigen Haare am Gesicht reiben.»

Es bestehe jedoch kein grösseres Risiko, wenn man auf der Toilette sitzt – oder auf der Couch fernsieht, während die Haare über das Gesicht streifen. Es gehe dabei eher um die Bakterien, die sich generell in Haaren befinden, die nicht frisch gewaschen seien. Unreinheiten würden sich vielmehr durch das Öl in den Haaren bilden, das mit dem Gesicht in Berührung kommt, als durch Bakterien, die in deinem Kot stecken.