Corona-Massnahmen – Gespaltene Linke gibt Widerstand gegen Covid-Gesetz Auftrieb

Das Covid-19-Gesetz

Am 28. November stimmt das Volk über das Covid-19-Gesetz ab. Dieses regelt Massnahmen, um die medizinische Gesundheitsversorgung in der Krisensituation sicherstellen zu können. Zudem bildet es die Basis für ein fälschungssicheres und einheitliches Impfzertifikat. Im März 2021 schuf das Parlament die gesetzliche Grundlage für das Covid-Zertifikat für Genesene, Geimpfte und Getestete. Demnach soll der Bundesrat die Kriterien und Richtwerte für Einschränkungen und Erleichterungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens festlegen. Auch enthält es ein weiterentwickeltes Contact-Tracing und legt fest, dass der Bund Covid-Tests fördert und und deren Kosten übernehmen kann. Dem Gesetz zufolge erhalten Betroffene Finanzhilfen, die bis anhin nicht unterstützt werden konnten.



Stimmt das Volk Nein, tritt das Gesetz am 19. März 2022 ausser Kraft. Die SVP ist die einzige Partei, die sich gegen das Covid-19-Gesetz stellt. Ausserdem bekämpften es verschiedene massnahmenkritische Organisationen.