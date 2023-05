Krönung von Charles: Royal-Fans strömen nach London

Aktuell ist es in London noch ruhig, also die Ruhe vor dem Sturm.

In London findet am 6. Mai die Krönung von König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) statt.

In der britischen Hauptstadt gibt es aktuell nur ein Thema: die Krönung von Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) . Am Samstag, 6. Mai, findet in der Londoner Westminster Abbey die Zeremonie samt feierlicher Prozession zum Buckingham-Palast statt. Ein historischer Tag, der zahlreiche Touristinnen und Touristen aus der ganzen Welt in die Metropole lockt.