Gesperrte Strasse im Calancatal soll am Wochenende wieder befahrbar sein

Am Sonntag kam es zu einem Felssturz an der Calanacastrasse.

Am Sonntag kam es zwischen Castaneda GR und Buseno GR zu einem Felssturz . Die betroffene Calancastrasse musste von der Polizei komplett gesperrt werden. Durch die Sperrung wurden viele Einwohnerinnen und Einwohner des Calancatals eingesperrt und konnten das Tal entweder gar nicht oder nur per Helikopter verlassen.

Das Tiefbauamt Graubünden konnte nach den ersten geologischen Abklärungen und der Freigabe der Gefahrenstelle am Dienstagmittag mit den Räumungsarbeiten beginnen. Die Arbeiten wurden von beiden Seiten des Felssturzes aus begonnen und konnten laut einer Medienmitteilung des Kantons am Mittwochnachmittag bereits abgeschlossen werden.

Regenfälle könnten neue Steinschläge ermöglichen

Als Nächstes soll nun eine Schutzvorrichtung aus Stahl montiert werden. «Diese zwei Meter hohen Stahlkonstruktionen halten Steine mit einem Durchmesser von bis zu einem halben Meter zurück und leisten so einen erheblichen Beitrag zur Verkehrssicherheit auf diesem Abschnitt», so der Kanton Graubünden in der Mitteilung.

Regenfälle in der Nacht auf Freitag könnten die Arbeiten jedoch verzögern. Neue Steinschläge aus dem Bereich der Schutthalde wären möglich. Auch der neue Belag hängt stark von der Wetterlage ab. «Sollte der Belag bis am Freitag nicht eingebaut werden können, wird das Tiefbauamt die Strasse provisorisch mit Kiessand so weit ausbessern, dass sie befahrbar ist», heisst es weiter. Sofern die Verkehrssicherheit es zulässt, kann die Strasse am Wochenende einspurig wieder geöffnet werden.