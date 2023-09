Technische Störung: Gotthard-Tunnel bis auf weiteres gesperrt

Am frühen Sonntagabend meldete der TCS auf seiner Verkehrsinfo-Seite, dass der Gotthard-Tunnel derzeit in beiden Richtungen bis mindestens 18 Uhr gesperrt sei. Grund dafür seien technische Probleme.

Um 18 Uhr wurde klar, dass die Störung länger anhält. «Gotthard-Tunnel bis auf weiteres gesperrt», heisst es nun auf der Seite. Wie RSI berichtet, bleibt der Tunnel bis mindestens am Montagmorgen gesperrt. Ebenso sind die Einfahrten Göschenen und Airolo in Richtung Tunnel gesperrt.

Astra beruft Sitzung mit Spezialisten ein



Ein Tourist, der am Nachmittag in Richtung Luzern unterwegs war, schreibt bei Facebook: «Wir waren schon fast in der Hälfte, als der Tunnel von beiden Seiten her geschlossen wurde. Alle Autos mussten umkehren. Unser Bus konnte nicht umkehren und wir mussten den gesamten Weg rückwärts fahren.» Sie seien sicher aus dem Tunnel gekommen.