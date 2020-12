Trotz grossen Diferenzen : Gespräche über EU-Handelspakt mit Grossbritannien werden fortgesetzt

Die Verhandlungen über einen Handelspakt zwischen der EU und Grossbritannien werden trotz grosser Differenzen fortgesetzt. Das teilten beide Seiten am Samstagabend mit.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson haben nach einem Telefongespräch weitere Brexit-Verhandlungen angekündigt. Die Chefunterhändler sollten am Sonntag wieder zusammentreten, hiess es am Samstagabend in einer gemeinsamen Erklärung. Sie selbst wollten erneut am Montagabend direkt miteinander sprechen.