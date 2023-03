Bulle: Kita schliesst Türen und lässt Eltern im Stich

Die Behörden des Kantons Freiburg sowie das zuständige Jugendamt und der interkantonale Verein «Option Gruyére» suchen nun so rasch wie möglich eine Lösung für alle Beteiligten.

Die Betreuungseinrichtung «Les Zoubilous» betrieb neben zwei Kindertagesstätten einen Kindergarten und eine ausserschulische Betreuung in Bulle und Enney FR. Alle Einrichtungen werden sind seit Mittwoch geschlossen. Der Grund für die Schliessung liegt an der Überschuldungssituation der Gesellschaft, die sich um die Bewirtschaftung von «Les Zoubilous» kümmert, wie «La Liberté» berichtete.

Vollendete Tatsachen

Erst am Dienstag wurden die Eltern darüber informiert, dass am Tag darauf alle Einrichtungen geschlossen werden. Von dieser abrupten Massnahme betroffen sind fast 300 Kinder sowie deren Eltern. Das Freiburger Jugendamt und die zuständigen Behörden sowie die interkommunale Vereinigung «Option Gruyère» suchen nun aktiv nach einer geeigneten Lösung für alle Beteiligten. Die Institutionen bitten betroffene Eltern, sich per Mail über ihre Anliegen sowie die Bedürfnisse der Kinder für die Unterbringung zu melden.