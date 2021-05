Autodiebstahl in Bern - Gestohlener Audi Q5 taucht mit Totalschaden in Bachbett auf

Als News-Scout Toni Kurz am Mittwochmorgen zur Arbeit fahren will und zu seinem Parkplatz läuft, zweifelt er plötzlich an seinem Verstand. Der Parkplatz vor seinem Zuhause in Einigen BE war leer, sein Audi Q5 nirgends. «Ich fragte mich, ob ich eine falsche Erinnerung hatte und es andernorts parkiert hatte. Danach glaubte ich, dass mir meine Freunde einen Streich spielen.» Erst als er ein offensichtlich gestohlenes Velo neben dem Parkplatz sah, gingen dem Oberländer die Lichter auf – und sein Gemüt verdunkelte sich. «Ich fühlte mich wie im falschen Film.»