Laufen BL: Gestohlener Hund Samy im Rhein ertränkt – «Es ist brutal»

«Es ist schrecklich, brutal und völlig traurig», sagt die fassungslose Besitzerin gegenüber 20 Minuten. Seit dem 29. Oktober vermisste sie ihren Hund Samy. Am Samstagabend sei der braune Labrador aus dem abgeschlossenen Auto geklaut worden, als die 31-Jährige kurz in einem Restaurant bei ihrer Familie war. Am Montag wurde sie von den deutschen Behörden informiert, dass ihr Hund einen Tag zuvor im Rhein gefunden wurde.

«Man will es irgendwie nicht wahrhaben», so die Hundehalterin aus Münchenstein im Kanton Baselland. Auch auf Facebook ist die Betroffenheit gross. «Es tut mir unendlich leid. Was ist das für menschlicher Abschaum?», sagt eine Userin. «Ich bin wortlos, ich hoffe, diese Monster werden erwischt und bestraft. R.I.P.», kommentiert eine weitere. Wer hinter der Tat stecken könnte, wisse die Hundehalterin nicht.

«Der aufgefundene Hund trieb im Rhein»

Der Hunde-Kadaver wurde am 6. November in Breisach am Rhein (D) von einem «männlichen Bürger» entdeckt, so der in dem Fall ermittelnde Beamte der Wasserschutzpolizei Vogelgrun zu 20 Minuten. «Der aufgefundene Hund trieb im Rhein», so der Polizist. Zwischen dem Fundort und der Stelle, wo der Labrador mutmasslich geklaut wurde, liegen rund 30 Kilometer. Die deutsche Polizei geht davon aus, dass das Tier ertränkt wurde, wie in der betreffenden Medienmitteilung steht.