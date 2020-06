Erinnerung an Terror in Paris

Gestohlenes Banksy-Werk in Italien aufgetaucht

Das Werk zeigt ein Mädchen auf einer Türe und erinnert an die Opfer der Terrorattacken in Paris im Jahr 2015.

Eine gestohlene Tür aus der Pariser Konzerthalle Bataclan mitsamt einem dem Streetart-Künstler Banksy zugeschriebenen Graffiti ist in Italien wieder aufgetaucht. Die Polizei habe sie in einem Landhaus bei Teramo in der zentralen Region Abruzzen entdeckt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.