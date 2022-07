Ukraine-Krieg : Gestohlenes Getreide an Bord? Türkei hält russischen Frachter an

Der russische Frachter «Zhibek Zholy» darf den Schwarzmeerhafen Karasu vorerst nicht verlassen. Die Ukraine hoffe, dass das mit Getreide beladene Schiff beschlagnahmt wird.

Die Türkei hat am Schwarzmeerhafen Karasu nach Angaben der Betreiberfirma ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff mit Getreide angehalten. Der Zoll habe dem Frachter «Zhibek Zholy» vor der türkischen Schwarzmeerstadt die Weiterfahrt vorerst verweigert, sagte ein Verantwortlicher der Hafenfirma IC Ictas auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Der ukrainische Botschafter in der Türkei, Wassyl Bondar, hatte am Vortag im ukrainischen Fernsehen gesagt, dass am Montag über das weitere Schicksal des Schiffes entschieden werde. Die Ukraine hoffe, dass das Schiff beschlagnahmt und das Frachtgut konfisziert werde.