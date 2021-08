«Bedeutendes nationales Kulturgut» - Gestohlenes serbisches Gemälde taucht in Zürich auf – 2 Personen verhaftet

1993 wurde es aus dem Schloss Č elarevo in Serbien gestohlen. Laut der Kantonspolizei Zürich konnte das gestohlene Gemälde nun am Mittwoch in der Stadt Zürich sichergestellt werden.

Das Gemälde mit dem Namen «Blagoveštanski sabor» des Malers Vlaho Bukovac gilt in Serbien als bedeutendes nationales Kulturgut. 1993 wurde es aus dem Schloss Čelarevo in Serbien gestohlen. Laut der Kantonspolizei Zürich konnte das gestohlene Gemälde nun am Mittwoch in der Stadt Zürich sichergestellt werden. Wie es in einer Mitteilung heisst, wurden ein 44-jähriger Serbe und ein 76-jähriger schweizerisch-serbischer Doppelbürger verhaftet.