Berchtesgaden: Gestorben für ein Video – ein Toter und drei Schwerverletzte bei Töffunfall

Sie windet sich in Höhen bis 1560 Meter.

Ein österreichischer Motorradfahrer ist am Samstagabend kurz vor 21 Uhr bei einem Unfall im bayerischen Berchtesgaden ums Leben gekommen, ein zweiter Österreicher und zwei kleine Mädchen wurden dabei schwer verletzt. Grund für den Horror-Unfall waren «Dreharbeiten», vermutlich für Social Media.

Ein 19-jähriger Mann hatte seinen Kollegen auf dessen 1000er-Kawasaki beim Durchführen verschiedener Fahrmanöver gefilmt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Österreicher waren demnach mit einer Motorrad-Gruppe nach Berchtesgaden gekommen und befuhren die Rossfeldstrasse, eine kurvenreiche Passstrasse direkt an der Landesgrenze. Der 22-Jährige raste den Angaben zufolge mit hoher Geschwindigkeit auf seinen Freund zu, als er im Scheitelpunkt einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und den Filmenden «in voller Fahrt» erfasste. Der Jüngere wurde dabei weggeschleudert und schwer verletzt.

Motorrad krachte in Nissan von Familie

Danach schlitterte der 22-Jährige mit seiner Maschine über den Asphalt und erfasste zwei Mädchen im Alter von vier und sieben Jahren, bevor er mit seinem Motorrad in den Nissan der Familie krachte. Die Kinder waren mit ihren Eltern auf der Rossfeldstrasse ausgestiegen, um sich den Sonnenuntergang anzusehen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die zwei Erwachsenen standen nach dem Vorfall unter Schock. Die Mädchen erlitten Brüche an den Unterschenkeln und wurden wie der 19-Jährige per Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Der 22-Jährige erlag trotz Reanimation noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.