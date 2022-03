Die Swiss hatte am Sonntag wegen des Lockdowns in Shanghai ihre Flüge dorthin annulliert. Jetzt konnten 178 Passagiere wieder in Richtung der chinesischen Millionenstadt abheben.

Swiss-Flug nach Shanghai : Gestrandete Shanghai-Passagiere wieder in der Luft – zwei müssen bleiben

1 / 3 Die Swiss konnte am Donnerstag nach Shanghai abheben. Am Sonntag wurde ein Flug dorthin annulliert, nachdem dort ein Lockdown verhängt wurde. 20min/Marco Zangger Über 100 Passagierinnen und Passagiere sind am Flughafen Zürich gestrandet und berichteten von chaotischen Umständen. 20min/News-Scout Am Dienstag konnten die Betroffenen in Hotels in der Umgebung des Flughafens untergebracht werden. 20min/News-Scout

Darum gehts Rund 100 Passagierinnen und Passagiere sind am Sonntag am Flughafen Zürich gestrandet.

Am Donnerstag konnte eine Swiss-Maschine wieder nach Shanghai fliegen.

Zwei Personen mussten wegen einer Corona-Ansteckung zurückbleiben.

Ein Swissflug von Zürich nach Shanghai wurde am Sonntagabend kurzfristig annulliert. Über 100 Passagierinnen und Passagiere sind am Flughafen Zürich gestrandet. Wie die Swiss am Donnerstag mitteilte, ist eine Maschine heute um elf Uhr nach Shanghai abgehoben. «An Bord sind insgesamt 178 Passagiere», sagt Sprecherin Meike Fuhlrott. Doch nicht alle konnten den Flug antreten. «Von den am Sonntag im Transit gestrandeten Passagierinnen und Passagieren wurden zwei positiv auf das Coronavirus getestet und konnten daher heute nicht transportiert werden.»

Wegen Omikron wurde in Shanghai am Montag ein Lockdown verhängt, der vorerst bis nächste Woche anhalten soll. Laut der Swiss hatte man sich daher entschieden, den Passagierflug vom Sonntag sowie den Frachtflug vom Montag nach Shanghai zu annullieren. Hintergrund waren Unsicherheiten unter anderem bei der personellen Besetzung sowie der Betankung am Flughafen Shanghai, sagte Sprecherin Meike Fuhlrott zu 20 Minuten.

Die Airline befürchtete, dass die Maschine in Shanghai nicht abgefertigt werden und somit nicht in die Schweiz zurückfliegen könnte. Seit Dienstag waren die betroffenen Passagierinnen und Passagiere vorerst in einem Hotel untergebracht worden. Zuvor berichtete ein News-Scout von chaotischen Umständen.