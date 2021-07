Neuseeland : Gestrandetes Orca-Baby Toa ist gestorben

Der Gesundheitszustand des Tiers hatte sich am Freitagabend verschlechtert. Das Kalb war am 12. Juli auf der Nordinsel in flachem Gewässer von Jugendlichen entdeckt worden.

1 / 5 Toa ist tot. Getty Images Das Wal-Baby war am 12 Juli vor Plimmerton Beach… Getty Images …von Jugendlichen entdeckt worden. Getty Images

Trauer um eine Wal-Baby: Knapp zwei Wochen nach seiner Strandung in Neuseeland ist der kleine Orca namens Toa überraschend gestorben. Sein Gesundheitszustand habe sich am Freitagabend (Ortszeit) «schnell verschlechtert», schrieb die Organisation «Whale Rescue» auf Facebook. «Tierärzte vor Ort eilten ihm zu Hilfe, konnten ihn aber nicht retten.» Alle Helfer seien «am Boden zerstört», so die Organisation.

Das Kalb war am 12. Juli vor Plimmerton Beach auf der Nordinsel in flachem Gewässer von Jugendlichen entdeckt worden. Es war ihm nicht mehr gelungen, seiner Herde ins offene Wasser zu folgen. Seither suchten zahlreiche Freiwillige im Meer nach seiner Familie, allerdings ohne Erfolg. Toa wurde derweil rund um die Uhr von Tierschützern und Experten betreut und gefüttert. Zuletzt hatte er nach Angaben der Naturschutzbehörde aber bereits eine Kolik entwickelt.

Der kleine Wal war vermutlich nicht einmal drei Monate alt und somit noch zu jung, um allein in freier Wildbahn zu überleben. Zudem brauchte er dringend Muttermilch. Experten hatten zuletzt bereits gewarnt, dass das Tier eventuell eingeschläfert werden müsse, wenn seine Familie nicht gefunden werde. Viele Menschen in dem Pazifikstaat hatten das Schicksal von Toa in den Nachrichten verfolgt. Das Telefon von «Whale Rescue» stehe nicht mehr still, so die Organisation.