Aarau: 600 Franken für eine Kugel Glace bezahlt – Aarauer Glace-Unternehmen sucht Kunden

Am Mittwoch wurde das Unternehmen vom Tagesumsatz überrascht. «Wir stellten am Abend fest, dass eine Kundin oder ein Kunde 600 Franken via Twint überwiesen hatte», sagt Geschäftsführer Samuel Marti. Deshalb sucht nun das Unternehmen nach der Person. «Wir glauben nicht, dass es sich hierbei um Trinkgeld handelt.»