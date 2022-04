Epalinges VD – Gesuchte Raubkatze soll ein Hund sein

Das Tier wurde in der Gemeinde Epalinges bei Lausanne gesichtet.

Die Polizei warnte am Donnerstag von einer Grosskatze, die in Epalinges bei Lausanne umherstreife.

Die Kantonspolizei Waadt warnte am Donnerstagnachmittag vor einer Grosskatze, die sich in der Gemeinde Epalinges VD bei Lausanne aufhalten soll. Die Polizei suchte mit Wildhüter, Kantonstierarzt und sogar mit Unterstützung der Armee die gesamte Region ab. Ohne Erfolg. Nun gibt es jedoch Entwarnung: Die Polizei und der zuständige Kantonstierarzt gehen davon aus, dass es sich wohl um einen streunenden Hund handelt.

Auch Christian Stauffer von der Raubtierfachstelle Kora unterstützt diese These: «Das Tier ist gemäss dem Bild, nach Abgleich mit Zaunhöhe und Fussball, zirka 65 Zentimeter hoch. Wir gehen von einem Hund aus.»

Virales Tiktok-Video

In den sozialen Netzwerken wurde spekuliert, dass es sich beim Tier um eine Löwin handelt. Unter anderem kursierte auf Tiktok ein Video, das eine umherwandernde Löwin in der Nähe von Lausanne zeigen soll. Innert weniger Stunden ging das Video viral. Wie viele User aber schnell feststellten, wurde das Video nicht in der Schweiz aufgenommen. Dies zeigt ein nicht schweizerisches Verkehrsschild, das auf dem Video zu sehen ist.