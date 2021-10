China will den Mann nicht ausliefern – Gesuchter Fluglotsen-Mörder auf Dating-Seite in Hongkong aufgetaucht

Am 27. April 2011 hat der heute 45-Jährige mutmasslich einen Fluglotsen am Euro-Airport ermordet.

Der grausame Mord an einem Fluglotsen des Basler Euro-Airports sorgte 2011 über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen. Um 7.55 Uhr lauerte der Täter, der selbst Fluglotse war, im elften Stock des Kontrollturms seinem Opfer auf. Er wartete im Eingangsbereich des Liftes: genau in dem Winkel, der nicht von einer Überwachungskamera erfasst wurde. Der Mörder stach am 27. April im Tower acht bis zehn Mal auf den 35-jährigen Lotsen Jean M.* ein.