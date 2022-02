Witterswil SO – Gesuchter Franzose crasht in Polizeiauto und fährt einfach weiter

Auf der Ettingerstrasse in Aesch BL wollte die Polizei das verdächtige Fahrzeug kontrollieren: Die Verfolgungsjagd begann.

Die Verfolgungsjagd mit der Polizei endete in einem Scheunentor.

Der Lenker wurde polizeilich gesucht. Nachdem er in ein Scheunentor gefahren war, konnte er festgenommen werden.

Die Patrouille der Polizei Basel-Landschaft wollte das verdächtige Fahrzeug auf der Ettingerstrasse am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in Aesch BL kontrollieren. Der Lenker entzog sich aber dieser Kontrolle und flüchtete. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Patrouillenfahrzeug der Polizei. Nach der Kollision wendete der Personenwagenlenker und fuhr zurück in Richtung Ettingen.