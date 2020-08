Uttigen BE Gesuchter Lenker will flüchten – Polizisten schiessen auf sein Auto

In Kiesen entzog sich ein Lenker einer Kontrolle und verunfallte anschliessend. Als er nach dem Unfall erneut flüchten wollte, kam es zu gezielten Schussabgaben seitens der Polizei.

In Uttigen BE kam es am Montag zu gezielten Schussabgaben seitens der Polizei auf ein Fluchtfahrzeug.

Mitarbeiter der Kapo Bern waren am Montag in Wichtrach mit einem zivilen Dienstfahrzeug unterwegs, als sie einen polizeilich gesuchten Mann in einem Auto bemerkten. Der Autolenker fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kiesen.