Polizeioffizier erschossen : Gesuchter Mörder nach vier Jahren auf der Flucht am Flughafen Frankfurt gefasst

Ein in Albanien zu 25 Jahren Haft verurteilter Mörder eines hochrangigen Polizisten ist nach rund vier Jahren auf der Flucht in Frankfurt verhaftet worden. Er gibt allerdings an, dass er unschuldig sei.

1 / 2 Genc Tafili wurde des Mordes schuldig gesprochen und floh nach 17 Jahren Haft. Top-channel.tv Der im Jahr 2000 ermordete Polizist Arben Zylyftari. sot.com

Darum gehts Ein international gesuchter, verurteilter Mörder wurde am Flughafen Frankfurt festgenommen.

Genc Tafili soll im Jahr 2000 einen Polizeioffizier erschossen haben. Dafür wurde er zu 25 Jahren Haft verurteilt.

2017 wurde er gegen Kaution freigelassen und setzte sich ab.

Tafili hatte stets seine Unschuld betont und ein Komplott gegen seine Familie vermutet.

Fahnder der Bundespolizei haben auf dem Frankfurter Flughafen einen mit internationalem Haftbefehl als Mörder gesuchten Mann festgenommen. Wie ein Sprecher am Dienstag berichtete, wollte der 42 Jahre alte Mann aus Albanien am Neujahrstag nach Istanbul reisen, als die Beamten seine Tour stoppten.

Die albanische Justiz hatte international nach dem Mann fahnden lassen, der den Angaben zufolge im Jahr 2000 in der nordalbanischen Stadt Shkoder einen hohen Polizeibeamten erschossen haben soll. Nachdem er einen Teil seiner Strafe bereits verbüsst hatte, sei er im November 2017 gegen Kaution auf freien Fuss gekommen und dann untergetaucht.

War es eine Falle?

Wie das albanische Newsportal Panorama vermeldet, handelt es sich beim Verhafteten um Genc Tafili. Er soll im August 2000 Polizei-Oberst Arben Zylyftari getötet haben. Der Polizeioffizier hatte als Einsatzleiter versucht, Tafilis Vater Bahri zu verhaften, der sich in einem Haus versteckt hatte, wie sot.com berichtet. Dabei soll er Zylyftari getötet haben. Auch Bahri Tafili kam beim Schusswechsel ums Leben.

Dafür wurde Genc Tafili zu 25 Jahren Haft verurteilt. Auch sein Bruder Admir wurde verhaftet und verurteilt. Doch eine Richterin ordnete 2017 seine vorübergehende Freilassung an, worauf Tafili untertauchte. Die Richterin Enkelejda Hoxha wurde daraufhin entlassen.

Tafili hatte stets betont, er sei nicht der Mörder von Zylyftari, und gab an, es habe sich um eine Falle gehandelt, hinter der der ehemalige Polizeibeamte Prelë Pjetrushi steckte. Laut sot.com wurden im Oktober die Ermittlungen im Fall wieder aufgenommen.