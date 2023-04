Wadim Nowinski: Prorussischer Oligarch als Diakon in Zürich

Ende März tauchte er in Zürich auf. Als Diakon zelebriert er Messen in der russisch-orthodoxen Kirche.

Seit Ende März weilt er in der Schweiz und ist Diakon bei der russisch-orthodoxen Kirche in Zürich.

Seit einigen Wochen steht in der Zürcher russisch-orthodoxen Kirche ein neuer Proto-Diakon vor dem Altar. Es handelt sich dabei um Wadim Nowinski, einer der reichsten Oligarchen der Ukraine , der als prorussisch gilt. In der Ukraine steht er auf der Sanktionsliste. Mitte April führte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SSU eine Hausdurchsuchung bei Nowinskis «Smart Holding» durch. Sie stiessen dabei auf Unterlagen von Nowinskis Offshore-Firmen sowie prorussische religiöse Literatur. Die Behörden haben ein Vermögen von knapp 100 Millionen Dollar eingefroren und Ermittlungen gegen ihn unter anderem aufgrund von «Hilfe für den Aggressor-Staat» eröffnet.

Nowinski selbst will von den Vorwürfen nichts wissen und streitet sie ab. Er verschwand im vergangenen Jahr aus der Ukraine. Entdeckt wurde er vor wenigen Wochen hierzulande in Zürich, berichtet die «SonntagsZeitung» . Er sei nur auf der Durchreise, sagt er gegenüber der Zeitung. Gemäss dem Artikel ist er jedoch seit Anfang April bei fast jeder Predigt der russisch-orthodoxen Kirche zu sehen. Zum Beispiel an Ostern im rot-goldenen Ornat. Gegenüber der Zeitung sagt er: «Ich kehre in die Ukraine zurück, sobald die Bedingungen dafür gegeben sind.»

Weshalb hat sich Nowinski für die Schweiz entschieden?

In den 70er-Jahren lebte das heutige kirchliche Oberhaupt in Moskau, Patriarch Kirill, in Genf. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, weshalb Nowinski sich für die Schweiz als Fluchtort entschied. Kirill zählt zu den wichtigsten ideologischen Stützen für die Kriegspolitik Wladimir Putins. Zudem ist sein Neffe gemäss der «SonntagsZeitung» heute in jener Kirche in der Westschweiz tätig, in welcher Kirill vor 50 Jahren predigte.