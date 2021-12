Markgräflerland (D) – Gesuchter Senior (72) versteckt sich in Dachträgerbox vor der Polizei

Am Mittwoch versteckte sich ein Senior in einer Dachträgerbox vor der deutschen Polizei.

Eine kuriose Szene wartete am Mittwochmorgen auf deutsche Polizeibeamte. Ein Mann versteckte sich in einer Gemeinde im Markgräflerland (D) in einer Dachträgerbox vor der deutschen Polizei. Gegen acht Uhr morgens tauchten Polizistinnen und Polizisten bei dem 72-jährigen Mann zuhause auf. Gegen den Senioren bestand ein Haftbefehl, da er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Seine Frau öffnete den Beamten, doch der 72-Jährige war nirgends zu sehen. Daraufhin durchsuchte die Polizei das Anwesen. Auf dem Estrich des Hauses entdeckten die Beamten schliesslich eine Dachträgerbox, die mit allerlei Gerümpel bedeckt war.

Sie liessen sich jedoch dadurch nicht beirren und öffneten die Box. Tatsächlich fanden sie den 72-Jährigen in der Box, er lag darin mit Kopfkissen und Thermodecke ausgerüstet. Wie die Polizei Freiburg schreibt, habe er sich im Wissen um den Haftbefehl auf die polizeiliche Suche vorbereitet. «Die ausstehende Geldstrafe in Höhe von mehreren Tausend Euro konnte er in bar begleichen», so die Polizei. Im Rahmen der angeordneten Durchsuchung seien noch drei Marihuana-Pflanzen in einem Aufzuchtzelt beschlagnahmt worden.