Vom Zug in die Zelle: Gesuchter Straftäter in Basel verhaftet

Am selben Tag wurde noch ein zweiter Mann von der Bundeszollverwaltung am Badischen Bahnhof kontrolliert. Auch er hat einen ausstehenden Haftbefehl wegen Körperverletzung. Die offene Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro konnte er bezahlen.

In einem Fernreisezug nach Deutschland kontrollierte die Bundespolizei am Badischen Bahnhof in Basel einen 39-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Körperverletzung besteht. Nun muss er für 100 Tage in eine Justizvollzugsanstalt. (Symbolbild)

Bei Kontrollen in Fernreisezügen gingen am Badischen Bahnhof in Basel zwei gesuchte Straftäter ins Netz.

In einem Fernreisezug nach Deutschland wurde am Mittwochnachmittag ein 39-Jähriger von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert, teilte die Bundespolizei Weil am Rhein (D) in einer Medienmitteilung mit. Nach einer Überprüfung seiner Personalien wurde klar, dass gegen den Italiener ein Haftbefehl ausstand. Aufgrund von Körperverletzung wurde der Mann von einem Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt, so die Bundespolizei Weil.