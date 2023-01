Glutenfreie Ernährung: «Gesunde Menschen sollten nicht glutenfrei essen»

Ob Pasta, Toast oder Salzstangen: Ein Blick in die Supermarktregale zeigt, dass die Auswahl an glutenfreien Produkten stark zugenommen hat. Grund dafür ist nicht nur, Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit Alternativen anzubieten. Denn eine glutenfreie Ernährung bevorzugen auch vermehrt Menschen ohne Unverträglichkeit, also Zöliakie.