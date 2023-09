Bier soll die Darmgesundheit verbessern

Es muss nicht immer Alkohol sein – alkoholfreie Alternativen, auch bei Bier, werden in der Schweiz immer beliebter. So profitiert man laut der Studie am meisten von den positiven Effekten. 20Min

Darum gehts Dem Bier werden seit jeher verschiedene Gesundheitsvorteile zugesprochen.

Eine neue Studie aus China hebt die positive Wirkung auf den Darm hervor.

Die im Bier enthaltenen Bakterien und Nährstoffe helfen dem Immunsystem und den Arterien.

Aber: nur in Massen. Besonders alkoholarmes oder -freies Bier sorgt für positive Effekte.

Bisher gab es immer wieder Studien, die gesundheitliche Vorteile von Bier in den Vordergrund stellen. Es soll das Immunsystem stärken oder auch schmerzlindernd wirken. Das Gebräu aus Hopfen, Malz und Wasser enthält tatsächlich Nährstoffe und Vitamine, die eine positive Wirkung auf die Gesundheit haben können. Eine neue Studie zeigt nun, dass auch die Darmgesundheit profitieren kann.

So stärkt Bier den Darm

Die Studie kommt von der Dalian Medical University in China. Die Forschenden haben aktuelle und vergangene Tests an Tieren und Menschen analysiert. Sie untersuchten hauptsächlich die Wechselwirkungen zwischen Bier und dem Darmmikrobiom (Gesamtheit aller Mikroorganismen in der Verdauung). Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die im Bier enthaltenen Bakterien den Darm unterstützen und auch dem Immunsystem helfen.

Drei spannende Fakten zum Bier unsplash Ältestes alkoholisches Getränk : Bier ist eines der ältesten alkoholischen Getränke der Welt und wird bereits seit Tausenden von Jahren gebraut und genossen.

Reinheitsgebot : Das deutsche Reinheitsgebot von 1516, auch als «Reinheitsgebot für Bier» bekannt, legte fest, dass Bier nur aus Wasser, Malz und Hopfen hergestellt werden darf. Es gilt als Meilenstein in der Geschichte des Bierbrauens.

Vielfalt der Bierstile: Es gibt eine erstaunliche Vielfalt an Bierstilen, von hellen Lagerbieren bis zu dunklen Stouts und fruchtigen IPAs. Es gibt weltweit Dutzende Biersorten.

«Bier ist reich an vielen wichtigen Aminosäuren, Vitaminen, Spurenelementen und bioaktiven Substanzen, die zur Regulierung wichtiger Funktionen des menschlichen Körpers beitragen», so die Autoren. In Massen getrunken würden Bier-Nährstoffe wie Phenole, die durch Malz und Hopfen entstehen, von den Bakterien in der äusseren Darmschleimhaut fermentiert und abgebaut werden. So würde Bier bei gesunden Menschen bereits kurzfristig die Arterienfunktion verbessern.

Weitere Gesundheitseffekte

Bier soll laut den Forschenden auch positive Auswirkungen in der Krebsprävention und dem Herz-Kreislauf-System haben. «Bereits frühere Studien haben mehrmals aufgezeigt, dass Bierbakterien Herzkrankheiten vorbeugen und die Durchblutung verbessern», so die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Eine davon untersuchte Jogger, die neben dem Sport Bier tranken. Laut den Forschenden hätten diese ein geringeres Risiko für Atemweg-Erkrankungen gehabt.

Alkoholfreie Biere am effektivsten

1 / 39 Für viele Menschen gehört zu einer richtigen Party auch Alkohol dazu. Bevor man allerdings kräftig zulangt, ... Flickr.com/Brad K./CC BY 2.0 ... sollte man sich bewusst machen, dass Alkohol, genauer gesagt Ethanol, als Gift gilt: 2007 wurde der Stoff von der WHO als potenziell krebserregend eingestuft. Ausserdem soll er nach bisherigem Kenntnisstand für über 300 Krankheiten und Organschäden verantwortlich sein. Flickr.com/Michael Smith/CC BY 2.0 Doch wie so oft gelten auch hier die viel zitierten Worte des Schweizer Mediziners Paracelsus (1493–1541), der frei übersetzt sagte: «Die Dosis macht das Gift.» Soll heissen: Gegen Alkohol spricht nichts, solange er massvoll getrunken wird. Wikimedia Commons/PD

Zwar ist diese Studie eine gute Nachricht für Bierliebhaber, trotzdem macht die Dosis das Gift. Die in der Studie beschrieben Gesundheitsvorteile seien nur bei mässigem Konsum wirkungsvoll: «Besonders alkoholarme oder alkoholfreie Biere sind gute Kandidaten für funktionelle Lebensmittel. Solche Gesundheitsbiere, die mit bioaktiven Substanzen wie Ballaststoffen, Antioxidantien und Probiotika angereichert sind, sind am effektivsten», schreiben die Forscher.

Eine Übersicht zur Wirkung von Alkohol und was er mit unserem Körper macht, findest du in der Bildstrecke oben. In Zukunft wollen die Forschenden überprüfen, ob Bier als alternative Therapieform gegen chronische Krankheiten helfen kann.

Trinkst du auch alkoholfreies Bier? Ja, immer wieder. Ja, aber nur ab und zu. Nein, ohne Alkohol geht nichts. Nein, aber kann es mir als Alternative vorstellen. Ich trinke gar kein Bier.