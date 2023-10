Besseres Schlafen mit Bodypillows: Tipps von einem Experten

«Etwa 60 Prozent der Bevölkerung sind Seitenschläfer, etwas mehr als 20 Prozent schlafen auf dem Rücken und der Rest auf dem Bauch. Die Gewichtsverteilung und die Entlastung der Wirbelsäule wäre in der Rückenlage optimal», erklärt Dr. Michel Teuben, Unfallchirurg und Orthopäde in der Klinik für Traumatologie am Universitätsspital Zürich.