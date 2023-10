Die ideale Schlaftemperatur: Neue Studie überrascht mit Ergebnissen

Beste Schlaftemperatur ist sehr individuell

Wie du am besten schläfst , hängt von verschiedenen Faktoren ab. Optimal soll laut der Studie eine Schlaftemperatur zwischen 18 und 25 Grad sein, es gibt also grosse Unterschiede. «Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig es ist, die richtige persönliche Schlaftemperatur zu finden», sagt Amir Baniassadi, der leitende Forscher der Studie. Bei Temperaturen über 25 Grad stellten die Forschenden einen negativen Effekt fest.

Krankheiten können Einfluss haben

Gewisse Gruppen von Menschen, beispielsweise Menschen mit Schlafapnoe oder Frauen in der Menopause, profitieren eher von kühleren Temperaturen im Schlafzimmer. Auf der anderen Seite fühlen sich gerade Menschen über 65 in wärmeren Schlafzimmern oft wohler. So oder so: Wenn du deine Idealtemperatur herausfinden möchtest, musst du dir Zeit lassen.