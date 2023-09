Zu dieser Uhrzeit solltest du den letzten Kaffee trinken

Die Aufputsch-Tasse Kaffee am Nachmittag hat für dich einen ganz besonderen Stellenwert? Dass das heissgeliebte schwarze Gold gar nicht so schädlich ist wie sein Ruf, wissen wir inzwischen. Allerdings warnt die Forschung davor, dass die letzte Tasse Kaffee am Tag den Schlaf negativ beeinflussen kann.