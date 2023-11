Gesundheitsbefragung: So fit ist die Schweiz

Wie gesund sind Schweizerinnen und Schweizer nach der Covid-Pandemie? Was sind die häufigsten körperlichen und psychischen Beschwerden, und wie steht es mit Sport, Alkoholkonsum und Übergewicht? Am Freitagvormittag informiert der Bund über die Ergebnisse der schweizerischen Gesundheitsbefragung 2022. Vor den Medien informieren BFS-Direktor Georges-Simon Ulrich, BFS-Bereichsleiter Marco Storni sowie Anne Lévy, Direktorin des Bundesamts für Gesundheit.

Weniger Fleisch, Obst und Gemüse

Regelmässiger Alkoholkonsum geht zurück

In den letzten 30 Jahren ist der Anteil der Personen, die Tabak rauchen, von 30 auf 24 Prozent zurückgegangen. Nach einer Phase der Stagnation seit 2007 ist der Anteil gegenüber 2017 (27 Prozent) erneut gesunken. Der Rückgang ist bei den Männern deutlich ausgeprägter. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern verringert sich also zunehmend. Dagegen nehmen die sozialen Unterschiede zu: Der Anteil der Rauchenden ist bei Personen ohne Tertiärbildung deutlich höher. Alternative Produkte wie E-Zigaretten oder Lutschtabak (Snus) werden am meisten in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen konsumiert.