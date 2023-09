Zieh dein Augenlid runter und erfahre, ob du an Anämie leidest

Was ist überhaupt eine Anämie?

Wer an einer Anämie leidet, hat zu wenig roten Blutfarbstoff (Hämoglobin) im Körper. Dieser befindet sich in den roten Blutkörperchen (Erythrozyten). Seine Aufgabe ist es, Sauerstoff zu binden und an die Zellen abzugeben. Entweder ist der Hämoglobin-Gehalt der roten Blutkörperchen vermindert oder es hat zu wenig rote Blutkörperchen im Blut. Darum auch der Name: Er stammt vom altgriechischen «anaimos», was so viel wie «blutlos» bedeutet.