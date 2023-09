Gesundheitsgefährdung: Coop ruft wegen Listerien Forellenprodukte zurück

Früher gekaufte Produkte sind nicht betroffen. Die betroffenen Produkte wurden bereits für den Verkauf gesperrt. Erhältlich waren die Produkte in den Coop-Supermärkten, den Warenhäusern von Coop City, auf Coop.ch, in den Shops von Coop Pronto sowie in den Baumärkten von Jumbo. Bereits gekaufte Ware kann in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet.